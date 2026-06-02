声優の山寺宏一（64）が2日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐との思い出をつづった。「過去の自慢話です。2012年『嵐にしやがれ』にアニキゲストとして出演しました」と書き出した山寺。日本テレビ「嵐にしやがれ」にゲストとして出演したという。「“自分なんかで大丈夫かなぁと”緊張しつつ楽しく収録。隠しゲストだったので、楽屋はスタジオから離れた通路の奥