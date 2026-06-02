「ポテロング＜ガーリック香るラー油味＞」森永製菓は、ザクザクで軽い独自食感とノンフライ製法が特長のポテトスナック「ポテロング」から、ガーリックの香りとラー油のピリ辛があとを引く「ポテロング＜ガーリック香るラー油味＞」を6月2日からコンビニエンスストア・駅売店で先行発売し、6月23日から全ルートで発売する。ラー油およびガーリックオイルを使用することで、最初にガーリックの香りが広がり、後半でラー油のじんわ