「ブライトエイジ ホワイト プレミアム」第一三共ヘルスケアダイレクトは「ブライトエイジ ホワイト プレミアム」（124錠）を6月11日に発売する。「ブライトエイジ ホワイト」は第一三共ヘルスケアがシミ・そばかすの根本原因と向き合い、17年間のシミ対策医薬品研究から誕生した第3類医薬品。同社ECサイト、Amazonや楽天公式ショップなどオンラインを中心に発売する。2020年に発売された「ブライトエイジ ホワイト」［第3類医薬品