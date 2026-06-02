元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。産後ケアホテルでの様子を公開した。4月13日に第1子出産を公表した久慈。「ホテル椿山荘東京の産後ケアAMATERASUへ」とつづり、産後ケアホテルでの母子ショットを披露した。「ゆっくり休めて心も体もリフレッシュできました」と記し、「#産後ケア」「#ホテル椿山荘東京」と添えた。この投稿に、「素敵ですね〜」「赤ちゃんの足の