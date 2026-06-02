コーセーは、同社のグローバルスキンケアブランド「雪肌精」から、夏肌を心地よくすこやかに整える「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル キット」（1品目1品種）を、7月1日から限定発売する。今回発売する限定キットは、多機能ジェルクリーム「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル」と、薬用美白（メラニン生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ）化粧水「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」のミニサイズを