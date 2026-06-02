◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月1日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で二塁打を放ち、5試合連続安打をマークした。3回、先頭で迎えた第2打席は相手先発左腕・ロドリゲスに対し、2ボール1ストライクからの4球目、カットボールを振り抜くと打球は左中間を真っ二つ。悠々と二塁に達し、Hラン