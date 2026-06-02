セブン‐イレブン・ジャパンは、6月10日の「スムージーの日」に合わせ、「セブンカフェ スムージー」のセールを実施する。6月10日限定で全品半額となるほか、同日から30日まで、セブン‐イレブンアプリ提示で3杯購入ごとに100円引きクーポンを配信する。【写真】3杯購入ごとに「セブンカフェ スムージー」が100円引きになるクーポン「セブンカフェ スムージー」は、健康志向の高まりや手軽にフルーツを楽しみたいニーズを背景