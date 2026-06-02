西武は2日、10日の広島戦（ベルーナドーム）で舞台「成瀬は天下を取りにいく」で主演を務める元乃木坂46で女優の山下美月（26）がセレモニアルピッチを行うと発表した。同舞台はシリーズ累計220万部を突破した人気小説が原作。山下が演じる主人公の成瀬あかりは作中で西武のユニホームを着るなど作中に西武が登場する縁で24年には原作者の宮島未奈さんもセレモニアルピッチに登場した。山下は「ベルーナドームが地元から近く