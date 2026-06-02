大手牛丼チェーン店『すき家』は6月4日より、“とん汁みそラーメン”を販売すると告知。公式サイトでは、《定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた、すき家ならではの一杯》としたうえで、《2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに仕上げました》と説明している。【写真】賛否が分かれる“とん汁みそラーメン”『すき家』の奇策が話題に「“とん汁みそラーメ