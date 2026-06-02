歌手の伊藤蘭（71）が1日、自身のインスタグラムを更新。全国ホールツアー“伊藤蘭コンサートツアー2026『Dance on！Love on！』”の東京・SGC HALL ARIAKE公演（5月30日、31日開催）で娘で俳優の趣里（35）と親子共演したことを報告し、記念ショットを公開した。【写真】「お2人、姉妹みたい」「可愛い〜」ステージ衣装で笑顔！伊藤蘭＆趣里の親子ショット伊藤は「昨夜の公演にて東京2daysが無事に終了しました」と切り出し、