俳優の本田望結さんが6月1日、自身のインスタグラムを更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 本田望結 】22歳の誕生日を報告「バイバイ、21歳」妹の紗来からも祝福「最高の1年にしようね」本田望結さんは、「バイバイ、21歳。2026.5/31」と綴り、21の数字をかたどったキャンドルが灯ったバースデーケーキを見つめる画像を投稿しました。 “本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・