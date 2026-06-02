埼玉県三郷市の路上で、スクーターを無免許で運転したとして、少年2人が逮捕されました。無免許運転の疑いで逮捕されたのは、いずれも無職で、▼草加市在住の16歳の少年と、▼八潮市在住の17歳の少年です。警察によりますと、少年2人は、今年4月3日午後4時半ごろ、三郷市彦沢の路上で、スクーターを無免許で運転した疑いが持たれています。少年2人は、調べに対し、「無免許で運転した」と容疑を認めているということです。同じ日の