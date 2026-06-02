◇ア・リーグホワイトソックス6―9ツインズ（2026年6月1日ミネアポリス）ホワイトソックスは1日（日本時間2日）、敵地でツインズと対戦し6―9で敗れた。これで連勝は5で止まり、貯金は4となった。痛恨の「併殺逃し」が敗戦につながった。先発投手のサンドリンが、1―1の4回無死一、三塁の投ゴロで一塁に送球し併殺を狙わない謎プレー。直後にグレーに満塁弾を浴び、その回4失点となった。その後5回途中で降板。5回に2本