MLB・ホワイトソックスは日本時間2日、右ハムストリングの肉離れで故障者リスト入りしている村上宗隆選手が、多血小板血漿(PRP)注射を受けたことを報告しました。村上選手は今季よりメジャーに初挑戦。57試合に出場し打率.240、リーグトップタイの20本塁打、41打点を記録していました。しかし日本時間30日のタイガース戦で、内野ゴロを打ち一塁へ駆け込んだ際に負傷。代走が送られベンチへ下がる事態となっていました。その後、球