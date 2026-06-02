【漫画】本編を読む『おおかみいぬのサン 人間と家族になる』（riya/KADOKAWA）は、狼の血を引く「狼犬」のサンと飼い主との暮らしを描いた作品。SNSで人気を集めた作品が書籍化された本作は、超大型犬との豪快な日常をユーモラスに描きながら、動物と家族になることの喜びをまっすぐ伝えてくれる一冊だ。サンは狼犬らしい精悍な見た目とは裏腹に、すっかり人間の暮らしに馴染んだ甘えん坊。飼い主にぴったりと寄り添い、ちょっ