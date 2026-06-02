西武は2日、ベルーナドームで開催する6月10日の広島戦で舞台『成瀬は天下を取りにいく』で主人公の成瀬あかり役を務める、山下美月さんがセレモニアルピッチを務めると発表した。山下さんが主演を務める舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、シリーズ累計220万部を突破し2024年本屋大賞を受賞した大人気小説を初めて舞台化した作品。山下さんは、本作が初の舞台単独主演となる。▼ 山下美月さん「ベルーナドームが地元から近く、