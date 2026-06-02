タクシー運転手の年収は全国平均で約360万円、東京では約480万円といわれている。だが、都内で年収約800万円を稼ぐ運転手がいる。松本博之さんは早稲田大卒、リクルートや映画配給会社を経てタクシー業界に入り、この道14年になる。なぜ全国平均の倍以上を稼ぐことができるのか。ノンフィクション作家の野地秩嘉さんが実際に乗車し、話を聞いた――。撮影＝プレジデントオンライン編集部4月9日午前7時。六本木を出発し北千住方面へ