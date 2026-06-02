公式プロフィールの表記に変更ドジャース・大谷翔平投手が巻き起こした“現象”に米データ分析会社「コーディファイ・ベースボール」が注目している。今年7月に32歳の誕生日を迎えるが、いまでも“成長期”のようだ。「コーディファイ・ベースボールは1日（同2日）、自社X（旧ツイッター）を更新。MLB公式サイトに掲載されている大谷のプロフィール写真を2枚並べた。一つは昨年のもので、もう一つが今年にバージョンアップされた