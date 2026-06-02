『江南スタイル』の歌手PSYが、医療法違反の容疑で検察に送致された。韓国メディア『MBC』などが報じている。【写真】BTSメンバー、PSYのライブにサプライズ登場ソウル西部地検は前日、警察から事件の送致を受け、PSYやソウル市内の大学病院の教授、マネージャーら計4人を医療法違反の疑いで捜査しているという。（写真提供＝OSEN）PSYPSYは2022年から2025年にかけて、医師の対面診察を受けずにソウル市内の大学病院で向精神薬3