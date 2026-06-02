日清オイリオグループの今期(3月期)業務用のキーワードとして、食品事業本部業務用事業戦略部の西田哲也業務用課長は、「厨房環境の実態を捉えたソリューション提案」と「共創」の2つを掲げる。厨房環境については、家賃や地価の高騰により、外食やホテル、事業所給食などで十分なスペースを確保できず、厨房のコンパクト化が進んでいる。特にビル内では使用可能な電気量があらかじめ決められているケースもあり、一つであらゆる調