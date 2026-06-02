LE SSERAFIMが、精算金について言及した。また、デビュー以来トップの座を維持し続けながらも、常に抱えていた不安な胸の内を明かした。【写真】「衝撃的」チェウォン、無防備な胸元6月1日に放送された韓国SBSのバラエティ番組『いや、でも本当に』（原題）で、ユンジンは自身の人気について率直な心境を語った。ミュージックビデオの再生回数が1億回を超える楽曲を9曲も持つLE SSERAFIMは、デビュー当初から大きな愛を受けてきた