セブン‐イレブン･ジャパンは、韓国の味わいを再現した「セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味」を6月2日から順次発売する。あわせて、ヤンニョムチキンやコチュジャン、チャンジャなど韓国の定番グルメをテーマにしたお菓子･おつまみも展開し、韓国旅行気分を手軽に楽しめるラインアップを揃える。〈ザクザク食感と甘辛さが特徴のヤンニョムチキン風味ポテト〉「セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニ