あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「パシフィック・リーグ」の略語は？「パシフィック・リーグ」の略語はなんでしょうか？ヒントは、もうひとつのリーグは、「セ・リーグ」と略されます。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「パ・リーグ」でした！パ・リーグとは、 日本のプロ野球リー