【1/7スケール イヴ ウサミミランジェリーVer.【再販】】 発売日・価格：未定 サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、フィギュア「1/7スケール イヴ ウサミミランジェリーVer.」の再販決定を発表した。再販日と価格は共に未定。 本製品は、イラストレーターのrurudo氏が描くオリジナルキャラクター「イヴ」のウサミ