「未発表のGoogle Pixel Watch 5が海底で見つかった」と、人気ゲーム・ボーダーランズの開発者が報告しています。Pixel Watch 5 emerges at the bottom of the ocean - GSMArena.com newshttps://www.gsmarena.com/pixel_watch_5_emerges_at_the_bottom_of_the_ocean-news-73060.phpBorderlands Boss Shares Photos Of Unreleased Pixel Watch 5https://kotaku.com/randy-pitchford-borderlands-weirdest-tech-leak-of-2026-pixel-