【トミカワールド スクランブルポリスステーション】 7月18日 発売予定 価格：9,350円 タカラトミーは、電動回転駐車場「トミカワールド スクランブルポリスステーション」を7月18日に発売する。価格は9,350円。 本商品は「トミカワールド」シリーズよりトミカの出動遊びが楽しい警察署「スクランブルポリスステーション」。