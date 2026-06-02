【キャプテンフューチャーコスモライナー】 10月発売予定 価格：19,580円 アートストーム、フィギュア「キャプテンフューチャーコスモライナー」を10月に発売する。価格は19,580円。 コスモライナーは1978年のTVアニメ「キャプテンフューチャー」に登場する小型偵察機。「キャプテンフューチャ&#