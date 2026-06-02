北朝鮮の金正恩総書記が1日、朝鮮労働党中央幹部学校創立80周年記念行事で、党幹部らに対し「権勢主義や官僚主義、不正蓄財など反人民的現象」を厳しく批判した。朝鮮中央通信によれば、金氏は「党幹部育成は今日ほど切実かつ運命的な課題として提起されたことはない」と述べ、幹部の忠誠心と「人民性」の強化を強調した。しかし北朝鮮社会の実態を見れば、「官僚主義」と「不正蓄財」は金正恩時代に突然始まった現象ではなく、遠