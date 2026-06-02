ＦＣ東京は２日、松橋力蔵監督との契約を更新し、２６―２７年シーズンも引き続き指揮を執ることで合意したと発表した。チームは百年構想リーグで東の２位と好成績を収め、プレーオフでのＣ大阪戦（３位・４位決定戦、６日ホーム、第１戦は２―２）を残している。就任初年度の２５年のリーグ１１位から上位へ押し上げた松橋監督はクラブを通じ、以下のようにコメントを発表した。▼以下は松橋力蔵監督のコメント「２０２