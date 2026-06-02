「日の丸」を燃やしたら犯罪になる──。自民党は6月1日、国旗を損壊する行為などを処罰対象とする「国旗損壊罪」の創設に向けたプロジェクトチームの会合で、法案の条文案を了承した。国旗損壊罪をめぐっては、「表現の自由」が萎縮するなどとして批判が広がっている。「国旗を大切に思う国民感情」を守るためだというが、国家が刑罰によって規制する必要はあるのか。「表現の自由」との関係はどう考えるべきなのか。憲法問題など