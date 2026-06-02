１日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎（４８）が出演。長男である６代目尾上菊之助（１２）への襲名の「ご褒美」について語った。昨年５月に「尾上菊五郎」の８代目を襲名。同時に長男の尾上丑之助が「尾上菊之助」の６代目を継いだ。菊之助が５歳だった２０１９年の初舞台のＶＴＲが流れると「この頃は精いっぱいだった」と振り返り「（今は）体力的にもだいぶ成長して