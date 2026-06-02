あなたは読めますか？突然ですが、「拐かす」という漢字読めますか？サスペンスドラマやミステリー小説などで見かける表現ですが、日常的に使う「誘拐」の「拐」という字に送り仮名がつくと、途端に読み方に自信がなくなる方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かどわかす」でした！「拐かす」とは、人をだましたり、無理やり連れ去ったりすることを意味します。主に子供や女性などを、本人や保護者の意思に反して連