タケノコを鼻に近づけるシャンシャン。（４月１３日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都6月2日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）がタケノコを鼻に近づける様子が撮影された。