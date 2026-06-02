気象庁は2日午前11時、「四国地方が梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より3日早く、2025年より16日遅い梅雨入りです。台風6号や梅雨前線の北上に伴い、四国では2日、線状降水帯による非常に激しい雨が降り続き、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。また、九州から関東の広い範囲で3日にかけて、災害級の大雨となる可能性があり、厳重な警戒が必要です。台風6号は2日午前11時現在、種子島・屋久島に最も近づい