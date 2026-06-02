台風6号はこのあと九州南部を直撃し、災害級の大雨となる見込みです。九州南部では警戒レベル3の大雨警報が発表されるなど、線状降水帯が発生するおそれがあります。台風6号は現在、屋久島付近を北上中で奄美市では32メートルの非常に強い風が観測されていて、九州の広い範囲で暴風警報が発表されています。また現在、宮崎と鹿児島の一部では警戒レベル3の大雨警報が、宮崎では警戒レベル3の土砂災害警報も発表されています。台風