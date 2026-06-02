舞台『成瀬は天下を取りにいく』で主演を務める俳優・山下美月が、10日にベルーナドームで開催される「埼玉西武ライオンズ 対 広島東洋カープ」戦において、セレモニアルピッチを実施することが決定した。【写真】透明感あふれる…ユニフォーム姿を披露した山下美月舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、主人公・成瀬あかりが全力で我が道を突き進む姿が読者を魅了し、2024年本屋大賞をはじめ数多くの文学賞を受賞した宮島未奈氏