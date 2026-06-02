政府と与野党による「社会保障国民会議」の実務者会議で示された「給付付き税額控除」のイメージに対し、与野党から異論が噴出している。税額控除（減税）を見送って支援を給付に一本化するもので、目指すべき制度と異なると映っているためだ。与党の日本維新の会も反発しており、今後の意見集約は難航も予想される。（原新）「給付一本化はバラマキにつながる。しっかり制度設計をやるべきだ」維新の中司幹事長は１日、国会