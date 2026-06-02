クールビズを推進するため、高市総理大臣や閣僚が2日の閣議で沖縄の夏の正装「かりゆしウエア」を着用しました。高市総理は、紺色の長袖の「かりゆしウエア」を着用し、閣議に臨みました。高市総理の「かりゆしウエア」は先月、沖縄県の玉城デニー知事から贈られたもので、総理自身が選んだデザインだということです。6月最初の定例閣議では、クールビズの推進や沖縄県産品の普及促進のために、全閣僚が「かりゆしウエア」を着用す