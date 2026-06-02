お笑いトリオ森三中の大島美幸（46）が2日までにスタッフ公式インスタグラムを更新。活動を終了したアイドルグループ嵐へのメッセージをつづった。嵐の熱狂的なファンとして知られる大島は「嵐さん26年半、本当に本当にお疲れ様でした！」とねぎらい、「これでもかと爆笑させられ、これでもかとキュンキュンさせられました。嵐がいたから仕事を頑張れました。嵐に笑ってほしくてなんでも挑戦しました。嵐のライブに行くのが一番