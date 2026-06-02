台風6号の接近に伴い、九州南部に加え、新たに四国でも線状降水帯が発生する可能性があります。台風6号の接近に伴い、九州南部や四国には、発達した雨雲がかかる見込みです。鹿児島と宮崎はこのあと2日夕方にかけて、高知県と徳島県では、2日夜から3日未明にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。四国では、夜の暗い時間に線状降水帯が発生する可能性があります。最新の気象情報や自治体