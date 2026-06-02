名古屋市で2人が死亡したひき逃げ事件で、マイクロバスを運転していた85歳の男が被害者を120メートルほど引きずったとみられることがわかりました。赤信号の交差点をのろのろと直進するマイクロバス。横断歩道を通過すると、驚いたように立ち止まる歩行者の姿も映っています。5月29日、名古屋市南区で横断歩道を渡っていた男女2人が死亡したひき逃げ事件の映像で、スイミングスクールの送迎バスの運転手・酒井照也容疑者（85）が逮