育児のなかで、誰もが一度は頭を悩ませるお金の教育。「将来、お金で苦労しないように」「稼ぐ大変さを知って自立してほしい」……そんな親心から、あえて厳しく接することもありますよね。ところがその「よかれと思って」が、思わぬ溝を生んでしまうこともあるようです。『「お金の使い方」の教え方、私は間違っていたのでしょうか』「お金を稼ぐ大変さを知ってほしい」と考えていた投稿者さん。これまでスマホ代や通学費をバイト