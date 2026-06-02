＜全米女子オープン事前情報◇1日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞今週4日から“世界一の女子ゴルファー決定戦”ともいえるメジャー大会が、リビエラCC（カリフォルニア州）で開催される。ここに、これまで史上最多だったペブルビーチGCで行われた2023年大会の22人を上回る、23人の日本勢が出場する。【写真】貴重…渋野日向子のJK時代が初々し過ぎる！会場となるリビエラCCは、1926年に開業してから今年