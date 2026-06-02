2016年に長野県軽井沢町で大学生など15人が死亡したバス事故をめぐる裁判で、業務上過失致死傷の罪に問われているバス運行会社の元社員の男が、禁錮4年とした東京高裁判決を不服として最高裁に上告したことが分かりました。2016年、長野県軽井沢町の国道18号でスキーツアーのバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡、26人が重軽傷を負いました。この事故で、バスの運行会社の社長だった高橋美作被告（64）と、当時、運行管理