気象台は、2日午前11時02分に、レベル３大雨警報を南九州市に発表しました。薩摩地方、種子島・屋久島地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■鹿児島市●レベル２大雨注意報【発表】■鹿屋市●レベル２大雨注意報■志布志市●レベル２大雨注意報■南九州市●レベル３大雨警報【発表】■大崎町●レベル２大雨注意報■東串良町●レベル２大雨注意報■錦江町●レベル２大雨注意報■肝付町