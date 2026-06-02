千葉県の鴨川シーワールドは2日、公式サイトを更新し、台風6号通過のため3日は臨時休館にすると発表した。【写真】珍しい！サザエさんが訪れた鴨川シーワールドサイトでは「2026年6月3日（水）台風6号通過に伴う臨時休館について」と題したページを掲載。「2026年6月3日(水)は、台風6号の接近・通過に伴い、誠に勝手ながら終日『臨時休館』とさせていただきます」と伝えた。「ご来館を心待ちにしてくださっていたお客様には