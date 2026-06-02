バレーボールの男子SVリーグ・ジェイテクト STINGS 愛知は1日、男子日本代表の高橋慶帆（22）ら3選手と2026-27シーズンの契約を結んだことを発表した。バレーボール2026年度男子日本代表37人発表 石川祐希、西田有志、郄橋藍らアライン＆高校生・一ノ瀬など初選出は4人【一覧】高橋は、法政大学在学中の23-24シーズンにSTINGS愛知で強化指定選手としてプレーし、その後フランスのパリ・バレーに移籍。2024年から2シーズン