埼玉県川口市飯原町の住宅で１日、介護支援専門員の女性と住人の６０歳代の男が血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、男が１１０番した際、「女性にお金をだまし取られたので殺そうと思った」などと話していたことが捜査関係者への取材でわかった。女性との間にトラブルは確認されておらず、県警川口署は、男が一方的な思い込みで女性に危害を加えた可能性があるとみて調べている。同署の発表によると、死