記者団の取材に応じる沖縄県の玉城デニー知事＝2日午前、沖縄県庁沖縄県の玉城デニー知事は2日、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設を平和教育で扱うことに関し「幅広く子どもたちが学び考え、いろいろと話し合いができるプログラムを（学校側が）検討される方が望ましい」と県庁で記者団に語った。3月の辺野古沖転覆事故で亡くなった高校生の遺族が、投稿サイト「note（ノート）」で、玉城氏の見解を質問する発信