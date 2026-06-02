JRAは2日、23年に導入し、特別競走が対象となっているトラッキングシステムについて、今年の夏競馬から対象競走を拡大すると発表した。運用開始日は今週6日（土）で対象競走は特別競走、新馬戦、障害競走で各競馬場1日最大6競走となっている。▽トラッキングシステムレースに出走する競走馬のゼッケンにセンサーを装着し、衛星測位により得られた位置情報を低遅延・高頻度で取得することで各馬の走行位置を追跡する。こ